Mostre: a Palermo 'La Rinascita dei Paladini' di Ida Saitta (2)

(AdnKronos) - Il Direttore Generale è stato coadiuvato dal Direttore dell'U.O.C. Staff Salvatore Caronia, dalla dott.ssa Maria Lucia Furnari della Direzione Medica e dall'arch. Vita Giostra della U.O. Gestione Tecnica. Il progetto, coordinato dall'Associazione Mediterraneum, ed in particolare da Stefania Giacchino e da Roberta Navarra, è pensato per l'Ospedale dei Bambini, oggetto ad oggi di un ambizioso intervento di ristrutturazione che mira a realizzare una grande infrastruttura con il contributo dei linguaggi dell'arte e della contemporaneità, nel rispetto del grande legame con la storia della città, in un luogo inserito ai margini dell'itinerario arabo-normanno. Esso si compone di due momenti legati tra loro dal filo rosso della solidarietà e della bellezza.

Verranno infatti riallestiti l'ingresso e alcune aree destinate all'accoglienza e all'allattamento. Tali aree, distribuite tra il piano terra ed il terzo livello, saranno arredate e ridefinite artisticamente dalle opere di Ida Saitta facenti parte del ciclo dei Paladini. I lavori dell'artista siciliana si avvicendano in un itinerario espositivo che diviene una sorta di racconto, dove ogni opera rappresenta un viaggio in cui la linearità del tratto dell’artista si fonde con lo sfarzo e la ricchezza di forme, materiali e colori del teatro delle marionette della tradizione siciliana. Si tratta di racconti misti a leggende dove l’Amore e il Bene trionfano sempre sul Male.

Così afferma il curatore Giuseppe Ussani d’Escobar, a proposito dei Paladini e dell’importante evento che vede la Fondazione Terzo Pilastro protagonista nel sostenere l’arte a favore del mondo dell’infanzia: 'I dipinti di Ida Saitta dedicati ai Paladini si andranno a inserire all’interno dello spazio del P.O. 'G. Di Cristina' conosciuto come Ospedale dei Bambini di Palermo. Nel cuore di una struttura sanitaria dove la mente dell’uomo è più disponibile a sognare e dove si nutre di speranze. I Paladini di Ida Saitta comunicheranno ai bambini e ai loro familiari lo spirito di avventura e di entusiasmo dell’immaginazione. I Paladini appartengono alla dimensione della favola con le sue capacità rigeneranti proprie del mito e degli archetipi. I Paladini della Saitta rappresentano un salto nella dimensione onirica e il sognare rende l’uomo libero.