'Ndrangheta: ordinanza, 'politici si rivolgo ad arrestati per risolvere dispute'

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - La locale di Lonate Pozzolo, come tutte le organizzazioni di stampo 'ndranghetista, "si è palesata, agli occhi dei cittadini, come un organismo territoriale in grado di risolvere le controversie soprattutto di natura economica; i creditori preferiscono rivolgersi al 'mafioso' anziché percorrere le vie legali". E' uno degli aspetti sottolineati dal gip di Milano Alessandra Simion che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 34 persone. L'inchiesta, nata dopo la scarcerazione, di alcune figure apicali - tra cui Vincenzo Rispoli, Emanuele De Castro e Mario Filippelli -, ripercorre le fasi della riorganizzazione per il controllo del territorio, agevolata dall'intervento da intermediatore di Giuseppe Spagnolo, elemento apicale della cosca cirotana Farao-Marincola.

C'è chi si rivolge all'associazione per chiedere di picchiare il fidanzato sgradito della figlia, chi cerca protezione dall’incendio della propria auto, chi in un bar si vede imporre da chi andare a comprare il caffè.