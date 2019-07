Alimenti: nasce Università della Pausa Pranzo per ristoratori-manager

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Ristoratori all'università per migliorare i propri piatti e il proprio servizio. E offrire pasti originali e personalizzati a una clientela che chiede novità e un momento, quello del pranzo, per prendersi cura di se stessi. Nasce l'Università della Pausa Pranzo, la prima iniziativa nel suo genere lanciata in Italia da Edenred. I corsi, rivolti a ristoratori, proprietari di bar piccoli e grandi, tavole calde e fredde, ma anche agriturismi e tutte le tipologie di esercizi pubblici che accettano i buoni pasto di Edenred, da oggi possono prendere parte agli incontri e alle sessioni virtuali dello chef Stefano Callegaro, vincitore della quarta edizione di Masterchef Italia, e del team dell’Università della Pausa Pranzo.

Non solo lezioni di cucina, ma percorsi di co-creazione per valorizzare le diverse caratteristiche dell’offerta di menu per la pausa pranzo dei partecipanti. Sarà inoltre possibile accedere agli ultimi trend di mercato e a sessioni di marketing della ristorazione, comunicazione nel punto di ristoro, personal branding e altro.

Nella prima fase l'Università della Pausa Pranzo coinvolgerà onsite un numero selezionato di ristoratori del network Ticket Restaurant, mentre i contenuti saranno disponibili online per tutta la rete di accettazione Edenred dal sito dedicato. "Vogliamo aiutare la rete dei nostri ristoratori a evolvere rispetto ai gusti dei clienti e della pausa pranzo", ha spiegato Luca Palermo, amministratore delegato di Edenred Italia nel corso della presentazione dell'iniziativa a Milano.