Scuola: Anci Veneto scrive a governo, necessario intervento per servizio scuolabus (2)

(AdnKronos) - Nella nota di Anci Veneto, che è stata inviata anche a tutti i sindaci, si sottolinea come “l’applicazione rigorosa di tale principio rende impossibile per i Comuni contribuire, come generalmente avvenuto, alle spese sostenute dalle famiglie, con varie modalità, collegate in particolare al reddito o alla composizione del nucleo familiare. Secondo il citato parere della Corte dei Conti, il servizio di trasporto scolastico va infatti inquadrato nella categoria dei servizi pubblici locali e non in quella a domanda individuale, così che la quota di partecipazione finanziaria a carico dell’utenza deve necessariamente concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per l’erogazione del servizio. Tale interpretazione preoccupa i Sindaci che, se consolidata, si vedranno costretti a modificare l’erogazione del servizio e ad imporre oneri aggiuntivi alle famiglie”.

La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, manifesta la sua preoccupazione per la situazione: “abbiamo deciso di intervenire con tempestività perché questo problema riguarda tutti i sindaci, tutti i Comuni e va a pesare direttamente sulle famiglie. In particolare va a colpire quei nuclei famigliari che già faticano ad arrivare alla fine del mese. Si tratta di una questione che va risolta immediatamente per mettere i sindaci nelle condizioni di aiutare le famiglie senza violare le leggi. Naturalmente non vogliamo in alcun modo fare polemica con la Corte dei Conti, ma crediamo che questa annosa vicenda vada risolta per tutelare le famiglie. Noi siamo a disposizione, come sempre, per fornire supporto e dialogo al Governo per trovare la soluzione più idonea”.