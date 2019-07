Corruzione: Romano, 'Arata? Conosceva già tutti'

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Non ho mai conosciuto Fonte (presidente commissione Via ndr), non ho mai chiesto a Palizzolo (capo di gabinetto dell'assessorato Territorio ndr) o a Parlavecchio (dirigente del dipartimento Ambiente ndr) di introdurre Arata presso lo stesso Fonte. Tra l'altro, come si evince dalle intercettazioni, Arata conosceva già tutti molto prima che io fossi oggetto della sua visita e delle sue lamentele". Così Saverio Romano, dopo le audizioni in commissione Antimafia Ars sul caso Arata, commenta le intercettazioni che lo riguardano.