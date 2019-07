Fdi: Palermo, Adelfio aderisce al partito della Meloni

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Giovanni Adelfio, 21 anni, consigliere della terza circoscrizione di Palermo eletto nella lista Palermo 2022, ha ufficialmente aderito a Fratelli d’Italia. "Proseguirò offrendo il mio impegno nel territorio, come ho sempre fatto finora, a favore dei giovani e per la riqualificazione delle periferie - afferma Adelfio - Lavorerò per un maggiore radicamento nel territorio di Fratelli d’Italia con l’entusiasmo che mi porto dentro e per il ricambio generazionale".

"Siamo molto contenti che uno tra i più giovani consiglieri di circoscrizione abbia deciso di sposare il progetto di Fratelli d’Italia che ormai sta coinvolgendo sempre più appassionati i quali vedono nell’area conservatrice e sovranista che rappresentiamo un punto di riferimento chiaro a affidabile", ha commentato la deputata di Fdi Carolina Varchi.