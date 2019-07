Agroalimentare: Cdp, Coldiretti e Filiera Italia firmano protocollo d'intesa

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - Cassa Depositi e Prestiti, Coldiretti e Filiera Italia hanno sottoscritto oggi a Milano un protocollo d’intesa finalizzato a favorire la ricerca e l’attuazione di soluzioni a sostegno della filiera agroalimentare italiana, un settore strategico per l’economia nazionale e con importanti prospettive di sviluppo. L’intesa mira a fornire alle imprese del settore un supporto per lo sviluppo dei processi di innovazione e la crescita dimensionale, potenziandone anche la proiezione sui mercati internazionali.

Per Cdp, l’accordo s'inserisce all’interno di una più ampia strategia a supporto del settore. Tra le soluzioni del gruppo a supporto del settore sono previsti diversi strumenti: finanziamenti, garanzie e interventi in equity. "Con questo accordo Cdp conferma il suo impegno di investitore paziente e sostenibile a supporto dell’innovazione e della crescita dell’agroalimentare: un comparto che in Italia impiega oltre un milione di persone - ha dichiarato l'ad Fabrizio Palermo -. Insieme a Coldiretti e Filiera Italia svilupperemo sinergie che ci consentiranno di fornire un contributo ulteriore alla competitività del settore e alla diffusione di pratiche orientate alla sostenibilità e alla tutela del made in Italy".

La collaborazione di filiera anche da un punto di vista finanziario, spiega Ettore Prandini, presidente di Coldiretti "è fondamentale per sostenere un settore come quello agroalimentare che vale quasi 42 miliardi di euro di esportazioni nel mondo. L’obiettivo del protocollo con Cassa Depositi e Prestiti e con Filiera Italia è quello di rafforzare la competitività delle imprese, i processi di innovazione e le dinamiche di sviluppo di un’economia sempre più circolare e sostenibile".