Migranti: Mediterranea, 'crudeltà tenerci a bordo'

Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Nessun accenno di sbarco dopo circa due ore che la Nave Alex di Mediterranea Saving Humas ha attraccato al porto di Lampedusa. A bordo i 41 migranti soccorsi giovedì in acque libiche, l'equipaggio della Ong e alcuni giornalisti. "Naufraghi ed equipaggio sono stremati - scrive in un post su Fb Mediterranea - Le 41 persone salvate hanno bisogno di essere soccorse e curate. Stiamo vivendo una situazione surreale ed è un'inutile crudeltà prolungare l'attesa". Alcuni operatori sanitari sono saliti a bordo per controllare le condizioni di salute dei migranti. Intanto il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha ribadito che non autorizzerà nessuno sbarco a Lampedusa.