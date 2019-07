Migranti: De Petris, 'Salvini rispetti Costituzione e leggi internazionali'

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - “Questo strazio ai danni di chi ha già sofferto troppo e questa continua, spudorata violazione delle regole internazionali e costituzionali da parte del ministro Salvini devono finire". Lo afferma Loredana De Petris, esponente di Leu e capogruppo del Misto al Senato.

"Ora -aggiunge- siamo addirittura al sequestro di persona, con i profughi dell'Alex che non possono scendere a terra dopo essere stati tenuti in ostaggio dall'ignobile balletto organizzato dal governo italiano e da quello maltese. E' inutile aspettarsi un barlume di ragionevolezza o umanità da parte di Salvini. La sola cosa a cui è interessato è farsi propaganda sulla pelle dei più deboli. Devono quindi essere le istituzioni repubblicane a intervenire per garantire il rispetto delle leggi internazionali e della nostra Costituzione”.