Migranti: Salvini, 'niente sbarco da nave tedesca oppure in loro ambasciata'

Roma, 6 lug. (AdnKronos) - "Io zitto non sto, caro governo tedesco i porti italiani io non li riapro, men che meno se me lo chiedete voi. C'è una nave tedesca, fatevene carico oppure li mettiamo tutti su un autobus e li portiamo fuori dall'ambasciata tedesca". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

"Basta, e questo -aggiunge- vale per gli olandesi, per i francesi, per chiunque pensi che in Italia tutto valga".