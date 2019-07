Stromboli: Musumeci, 'andrò a Ginostra per vedere cosa serve'

Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - "Sarò a Ginostra nei prossimi giorni per verificare di persona quello che serve fare e che non è stato fatto negli anni passati. Servono interventi a breve e a medio termine, legati non solo alla recente attività del vulcano. Ed in questo senso lavoreremo, insieme agli amministratori ed agli operatori locali". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci dopo l'eruzione del vulcano che la settimana scorsa ha provocato la morte di un escursionista. Ginostra è stata la frazione dell'isola più colpita.