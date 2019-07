Enit, Antonioli vicepresidente di European Travel Commission

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - Enit sempre più di respiro internazionale. Da oggi è presente anche in Etc (l’European Travel Commission), responsabile della promozione dell'Europa come destinazione turistica, numero uno in tutto il mondo nei principali mercati dei visitatori, grazie all’elezione a vice presidente del consigliere del Cda Enit, presieduto da Giorgo Palmucci, Magda Antonioli.

Così l’Agenzia Nazionale del Turismo italiana punta a fornire una corretta distribuzione delle risorse europee destinate al turismo e ad indirizzare la promozione verso performance della filiera ancora più mirate. L'incontro generale Etc e il Consiglio d'amministrazione che si sono svolti a Bucarest, in Romania, e sono stati ospitati dal ministero del turismo rumeno ha registrato un alto livello di partecipazione.

Fondata nel 1948, la European Travel Commission è un'associazione unica nel settore dei viaggi, che rappresenta le Organizzazioni Nazionali del Turismo dei Paesi europei. La sua missione è rafforzare lo sviluppo sostenibile dell'Europa come destinazione turistica.

Negli ultimi decenni, Etc si è posizionata in prima linea nel panorama turistico europeo, stabilendo le sue competenze e costruendo partnership in aree del turismo, basate sulla promozione, la market intelligence e la condivisione delle migliori pratiche. L’European Travel Commission, che considera la ricerca uno strumento fondamentale per sviluppare strategie e servizi di marketing, trova nella figura della professoressa della Bocconi Magda Antonioli, tra i massimi esperti del settore un punto di riferimento.

"Enit con Etc accelera e corrobora l’affermazione dell’Italia turistica sui mercati extraeuropei. L’Agenzia Nazionale del Turismo è orgogliosa di creare una rete sempre più strutturata per la costruzione di un’industria del settore integrata e rivolta ad obiettivi comuni. E’ fondamentale il consolidamento delle risorse umane ed economiche ancora disomogenee per garantire investimenti mirati e un’offerta sempre più qualificata" commenta Antonioli.