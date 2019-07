Salute: Univr, effetto yoyo diete fa calare massa e forza muscolare negli obesi (2)

(AdnKronos) - “I soggetti con weight cycling severo, cioè coloro che per più di 5 volte hanno perso e in seguito riacquisito peso, hanno mostrato un calo di massa e forza muscolare, la cosiddetta sarcopenia, maggiore rispetto ai soggetti senza weight cycling - ha spiegato Zamboni - Inoltre queste persone hanno evidenziato un rischio aumentato di 4 volte di andare incontro a calo della massa muscolare e di 6 volte di presentare forza muscolare ridotta. Il 20.3% dei pazienti obesi dello studio è risultato essere sarcopenico, secondo la definizione proposta dal gruppo di lavoro europeo della sarcopenia (Ewgsop). La categoria di soggetti con weight cycling severo ha mostrato un rischio di sviluppare sarcopenia 5 volte superiore rispetto ai soggetti che non hanno presentato il fenomeno del weight cycling”.

Sviluppi futuri. I dati presenti in letteratura riguardo le conseguenze del weight cycling sono discordanti per il calo di massa muscolare, insufficienti per il calo di forza muscolare e del tutto assenti per la sarcopenia. Nuovi trial randomizzati dovranno essere realizzati per poter meglio comprendere l’entità del danno da weight cycling su massa e forza muscolare e per attuare le giuste strategie dietetiche e di attività fisica al fine di assicurare un calo ponderale senza conseguenze negative sul patrimonio muscolare dei pazienti obesi.