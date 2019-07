Milano: Squeri (Fi), 'basta veti M5S a termovalorizzatori'

Milano, 9 lug. (AdnKronos) - “L’incendio di rifiuti in una ditta di stoccaggio a Settimo Milanese, con le conseguenti emissioni inquinanti e i pericoli per la sicurezza e la salute pubblica, rilancia l’urgenza di affrontare la questione in modo strutturale e pragmatico: quella che sta bruciando è spazzatura che arriva dai posti in cui si dice ‘no’ ai termovalorizzatori”. Lo afferma il deputato milanese e responsabile energia del gruppo di Forza Italia, Luca Squeri.

"Il veto del M5S alla termovalorizzazione dei rifiuti non recuperabili non farà che peggiorare - aggiunge - la situazione dei roghi incontrollati e aggravare l’emergenza. La realizzazione di mini termovalorizzatori nelle aree urbane potrebbe avvenire in soli tre anni attraverso una procedura d’urgenza semplificata. In tutta Europa - spiega - la risposta alle discariche è la valorizzazione di biomasse e biogas e la riqualificazione della parte biologica dei rifiuti, questa è la via da seguire".