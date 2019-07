Sicurezza: Fico, 'audizione Seawatch con 'paletti'', no presidenti commissione' (2)

(AdnKronos) - Fico ricorda che il Regolamento "affida ogni valutazione conclusiva attinente all'organizzazione dei lavori della Commissione al Presidente che, nel giudicare dell'essenzialità o meno di un'attività conoscitiva nell'ambito dell'esame in sede referente di un progetto di legge, è chiamato a valutare, come nel caso in esame, anche profili di opportunità istituzionale. Parimenti -sottolinea- ritengo di poter convenire sul fatto che non si possa escludere, in via generale, la possibilità di un mutamento della valutazione in ordine all'essenzialità o meno di un'audizione in ragione di intervenute modificazioni delle circostanze, di fatto e/o di diritto, che caratterizzano la fattispecie concreta".

"A questo proposito -prosegue Fico- un bilanciamento tra le diverse esigenze che vengono in rilievo nel caso in esame (quelle di opportunità istituzionale, collegate alla vicenda della nave Sea Watch 3 ed all'indagine penale in corso, cui si fa riferimento nella Vostra lettera, e quelle di una compiuta istruttoria legislativa) potrebbe essere anche conseguito attraverso una rigorosa delimitazione dell'oggetto dell'audizione, atto ad escludere che quest'ultima possa in concreto interferire con i procedimenti giudiziari in corso".

Conclude Fico: "Si tratta di una valutazione che, alla luce del vigente quadro regolamentare, dovrebbe essere svolta in sede di Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite,integrato dai rappresentanti dei Gruppi secondo le forme previste dall'articolo 79, comma 6, del Regolamento, tenendo in ogni caso conto dell'esigenza di organizzare l'esame in sede referente in tempi compatibili con quanto previsto dal calendario dei lavori per l'avvio della discussione in Assemblea".