Mibac: in Lombardia 9,6 mln da Fondo tutela per 25 progetti

Milano, 9 lug. (AdnKronos) - Alla Lombardia saranno destinati 9,6 milioni di euro di risorse del Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela del patrimonio culturale nel biennio 2019-2020. Il programma biennale approvato dal ministro Alberto Bonisoli prevede in tutto 180 milioni di euro per finanziare 595 interventi, tra restauri, recuperi di aree paesaggistiche e interventi di prevenzione: in Lombardia, i progetti ammessi al finanziamento per quest'anno e il prossimo sono venticinque, per un importo complessivo di 9.606.403,00 euro.

Le cifre più significative della Lombardia sono destinate al restauro delle facciate interne del Cortile d’Onore e delle superfici lapidee della Pinacoteca di Brera (1,8 mln circa); al restauro della Basilica di San Lorenzo (1 mln) a Milano; agli interventi di conservazione delle strutture architettoniche, degli intonaci e dei mosaici della Cappella Espiatoria di Monza (789.266 euro); agli interventi di consolidamento, restauro sia del cortile – Corte Nuova – sia delle facciate, del portico e del voltone di ingresso nella piazza Castello del Palazzo Ducale, a Mantova (1,1 mln).