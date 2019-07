Total: cede asset nel mar del Nord a Petrogas per 635 mln dlr

Parigi, 10 lug. (AdnKronos) - Total cede alcuni asset non strategici situati nel Regno Unito a Petrogas Neo Uk per 635 milioni di dollari. Lo rende noto il gruppo petrolifero francese in un comunicato. Petrogas per questa operazione si è associato al fondo di investimento norvegese HitecVision. Questi asset situati nel Mar del Nord sono detenuti attraverso la controllata di Total Maersk Oil. L'operazione dovrebbe essere perfezionata nel dicembre del 2019.