Incendi: notte di paura a San Vito, evacuato via mare villaggio turistico**

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - Notte di paura a San Vito Lo Capo, nel trapanese, dove un intero villaggio turistico è stato evacuato via mare a bordo di gommoni e barche a causa di un vasto incendio che ha lambito le zone che ospitano degli appartamenti. Gli oltre 700 ospiti del villaggio 'Calampiso' sono stati portati via con le imbarcazioni della Guardia costiera e di pescatori. Questa mattina l'incendio è stato domato e intorno alle 8 gli ospiti sono stati riaccompagnati in pullman nel villaggio.