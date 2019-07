Incendi: animatore villaggio Calampiso, 'Così abbiamo portato in salvo tutti i turisti' (2)

(AdnKronos) - I primi a salire sulle imbarcazioni sono state le donne e i bambini, come racconta ancora Leandro. Gli animatori hanno dato una mano ai turisti. Tranne i minorenni, "che sono sotto la nostra tutela e così abbiamo deciso di farli andare via con le barche", dice. Intorno alle 6 "è arrivato il maresciallo dei Carabinieri per avvertirci che l'evacuazione poteva essere fatta anche via terra perché l'incendio era stato spento - dice ancora il giovane animatore - Ma intorno alle 8 ci hanno telefonato gli altri animatori che avevano accompagnato i turisti per dirci che avevano avuto l'ok dalle forze dell'ordine per rientrare in pullman nel villaggio".

E questa mattina la situazione a Calampiso come è? "Al momento il bar è chiuso - dice Leandro - E la piscina è tutta da pulire perché c'è la cenere, poi ci sono aghi di pini ovunque". Ammette di avere avuto "un po' di paura", ma "noi non potevamo lasciarci andare alla paura - dice l'animatore della 'Peter Pan animazione'- perché dovevamo trasmettere tranquillità agli ospiti".