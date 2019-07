Pil: Marcucci, 'Italia congelata, Salvini e Di Maio non se ne occupano'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "L'Italia sarà ancora fanalino di coda in Europa. Siamo il Paese che cresce meno. Salvini e Di Maio non si abbassano a questi dettagli, l'economia non è il loro campo di gioco, se non per promuovere panzane che poi non diventeranno mai impegni concreti". Lo dice il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, commentando le previsioni economiche estive della Commissione Europea.

"Il presunto premier Conte-sottolinea il capogruppo- invece si diverte a prendere in giro gli italiani dicendo che 'i dati mostrano l’efficacia delle politiche del governo'. La verità è che siamo dentro ad un grande casino, un casino che ogni singolo italiano inizierà a pagare di tasca proprio: l'Italia è congelata".