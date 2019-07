Lega: Anzaldi, 'Copasir acquisisca registrazioni e verifichi con Servizi'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "Delle registrazioni pubblicate da BuzzFeed, dalle quali emerge che un emissario di Salvini avrebbe trattato con alcuni russi per far arrivare fondi del petrolio alla Lega in vista delle elezioni Europee, è urgente che si occupi il Copasir". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"E’ evidente che se fossero confermate ingerenze economiche di uno Stato estero su un partito italiano, peraltro al Governo, saremmo di fronte ad un caso di una gravità enorme. Il Copasir acquisisca le registrazioni integrali del materiale emerso dalla stampa e verifichi attraverso i nostri servizi segreti se ci sono state davvero interferenze della Russia sulla politica italiana".