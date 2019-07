Saldi: a Treviso in gara per la miglior danza in vetrina

Treviso, 10 lug. (AdnKronos) - Insoliti palcoscenici per i ballerini protagonisti della 33esima edizione dello Stage Internazionale di Progetto Danza che si sta svolgendo in questi giorni al centro sportivo La Ghirada a Treviso. Giovedì 11 luglio alle ore 17.30 ci sarà il taglio del nastro, alla partenza alla vetrina di Berto's in Corso del Popolo, alla presenza di Lavinia Colonna Preti, Assessore ai Beni Culturali e al Turismo del Comune di Treviso, Enrico De Wrachien, Presidente Associazione Rivivere Treviso, Ornella Camillo e Anna Martinelli, Presidenti di Progetto Danza Treviso, assieme alla giuria composta da: docente del teatro La Scala di Milano, ovvero la Maestra Paola Vismara, Ombretta Frezza critica d’arte e l' Architetto Marina Denti.

Otto le vetrine protagoniste che ospiteranno altrettante coreografie, di circa 4 minuti ciascuna, presentate da gruppi di ballerini in gara per la miglior performance... in vetrina. Si parte da Berto’s (ore 17.30), per poi proseguire con il tour nelle vetrine.

L'iniziativa ideata da Progetto Danza vede la collaborazione dell'Assessorato ai Beni Culturali e al Turismo di Treviso e l'Associazione Rivivere Treviso. Sarà assegnato alle prime tre migliori coreografie un montepremi totale di 650 euro da dividere tra primo, secondo e terzo classificato grazie anche al contributo di “Rivivere Treviso”. I primi tre qualificati danzeranno nuovamente sotto la Loggia dei Trecento alle ore 19,45 per poi procedere con le premiazioni.