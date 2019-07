M5S: Fico al passo con restituzioni, 25mila euro nel 2018

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - In casa M5S figurava tra i ‘ritardatari’, in realtà dietro la mancata ‘restituzione’ del taglio dello stipendio e della diaria del presidente della Camera Roberto Fico c’erano solo “problemi tecnici e non politici”, mettono in chiaro dal suo staff. Un ritardo che Fico, a quanto apprende l’Adnkronos, ha recuperato ieri, mettendosi al passo con le restituzioni, anche se il suo versamento non figura ancora sul sito grillino 'tirendiconto'. Nel 2018, Fico ha restituito 25 mila euro. A questi vanno aggiunti i tagli derivanti dalla rinuncia all'indennità da presidente, ovvero circa 75mila euro da quando è stato eletto a capo di Montecitorio.