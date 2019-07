Salario minimo: Di Maio a Lega, stufo di aspettare, poca retorica e più fatti

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "Salario minimo: qualche giorno fa è stata fatta una riunione tra i nostri in commissione Lavoro e quelli della Lega e si era chiuso un accordo" per una legge "che finalmente metterà fuori legge gli stipendi a 2-3 euro l'ora per questi ragazzi. Ora sento la Lega dire che l'accordo non c'è, secondo me è arrivato il momento di andare avanti come un treno sul salario minimo". Così Luigi Di Maio, nel corso di una diretta Facebook.

"Se poi qualcuno gode a vedere questi ragazzi sfruttati a 2-3 euro l'ora - prosegue Di Maio - ce lo dica, altrimenti poca retorica e più fatti, io sono stufo di aspettare".