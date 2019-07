Industria 4.0, scarsa cultura digitale frena innovazione

Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Scarsa cultura digitale e difficoltà a reperire figure professionali adeguate: sono questi i principali ostacoli alla digitalizzazione delle aziende manifatturiere italiane, secondo quanto rileva l’indagine “EY Digital Manufacturing Maturity Index 2019” di EY, presentata oggi a Milano.

Con la seconda edizione di Manufacturing Lab, che si conclude oggi, la società di consulenza ha coinvolto 400 imprenditori e AD con 9 workshop e oltre 2.000 ore di incontri per confrontarsi su temi legati alla trasformazione digitale e all’innovazione dell’industria manifatturiera italiana.

A spaventare le aziende non sono i ritorni incerti e la difficoltà di trovare finanziamenti adeguati (condizione che preoccupa solo il 33% degli intervistati), ma per lo più la scarsa cultura digitale in azienda (85%), la carenza di figure professionali adeguate a far crescere l’innovazione (84%) e una limitata conoscenza del digitale, limite riconosciuto dal 30% degli imprenditori.

In definitiva, rileva l’indagine “EY Digital Manufacturing Maturity Index 2019”, il numero di aziende manifatturiere che hanno realizzato operazioni societarie afferenti al mondo dell’industria 4.0 è ancora basso.

“Dalle nostre analisi è emerso che le imprese fanno fatica a intercettare le competenze necessarie allo sviluppo dell’Industria 4.0 e, quando le trovano, a tenerle aggiornate — ha commentato Donato Iacovone, AD di EY in Italia — inoltre, più della metà del campione ha avviato un percorso di formazione tradizionale e solo il 12% ha un programma di sviluppo delle competenze digitali. Diventa fondamentale e strategico per le nostre imprese, in particolare per le PMI, investire in formazione e in competenze adeguate, indispensabili per evolvere e competere sui mercati internazionali”.

L’indagine “EY Digital Manufacturing Maturity Index 2019” mostra chiaramente come in Italia solo una minima parte delle aziende prese in esame – in tutto il 14% – mostra il raggiungimento di uno stato più avanzato di sviluppo digitale caratterizzato da progettualità 4.0 evolute e con sistemi informativi in grado di scambiare informazioni verticalmente dalle macchine all’ERP (o cloud) e con un buon livello di integrazione delle informazioni lungo tutto il processo produttivo, comprese le altre funzioni aziendali.

Il 49% delle aziende, invece, sta mettendo le basi per una gestione digitale dei processi, mentre circa un terzo (37%) si trova in una fase iniziale e sperimentale di trasformazione digitale e ha implementato soltanto dei progetti pilota di integrazione verticale all’interno dell’azienda.

Tuttavia, la spinta verso l’innovazione digitale, quando c’è, è motivata principalmente dalla necessità di migliorare l’efficienza interna (98%) e il livello di servizio al cliente (94%).