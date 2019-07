Pd: Renzi a Milano contro fake news, Elfo già sold out

Roma, 11 lug. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - "Siamo già sold out ma cercheremo di far entrare tutti". Ivan Scalfarotto e Ettore Rosato, coordinatori dei comitati Ritorno al Futuro, sono soddisfatti dell'organizzazione dell'evento domani a Milano sulle fake news con Matteo Renzi. "Abbiamo preso una sala da un migliaio di posti al teatro dell'Elfo -dice Scalfarotto all'Adnkronos- e in poco tempo con le pre-registrazioni siamo arrivati già a riempire tutto".

Che succede domani a Milano? "E' un'iniziativa politica sulle fake news, uno dei temi -spiega Rosato- su cui comitati civici si sono concentrati e che rappresenta un tema vero, perchè riguarda interferenze nella campagna elettorale, interferenze anche di paesi stranieri ed è un tema di grande attualità visto quello che sta succedendo... C'è stato un condizionamento enorme delle fake news e se non si interviene ci saranno altre condizionamenti in futuro se non si adottano strumenti per fermare tutto questo".