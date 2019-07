Lega: Grimoldi, 'io in Russia con Salvini, mai visto un rublo'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - "Io da segretario della Lega in Lombardia e da parlamentare leghista che è stato a Mosca con Matteo Salvini ho l’assoluta certezza che non sia arrivato mai un Euro o un Rublo nelle nostre casse". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Salvini in Lombardia.

"E allo stesso tempo ho una consapevolezza granitica: coloro che oggi gridano alla scandalo - in modo palesemente fazioso - e che invocano commissioni d’inchiesta sono gli eredi di partiti finanziati per decenni, e per davvero, dall’Unione Sovietica per imporre il comunismo in Italia. E allora l’Urss era uno Stato nemico del patto atlantico di cui l’Italia faceva parte. #altotradimento #sinistrapagataconirubliperdavvero".