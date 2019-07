Saguto: assolto ex Presidente Misure prevenzione Palermo, accusata abuso d'ufficio

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - L'ex presidente della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, è stata assolta dal Tribunale di Caltanissetta dall'accusa di abuso d'ufficio perché il fatto non sussiste. L'accusa aveva chiesto la condanna ad un anno e quattro mesi di carcere. Secondo i pm la giudice Saguto, imputata in altri due processi sempre a Caltanissetta, di cui uno per corruzione, avrebbe nominato un coadiutore giudiziario nella gestione di Torre Artale a Trabia. Per i legali di Saguto, che non era in aula, gli avvocati Giuseppe e Ninni Reina, si tratta "di un primo riconoscimento alla legittimità dell'operato della dottoressa Saguto".