Trasporti: sciopero 24 luglio, a Palermo autobus fermi

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Autobus fermi, mercoledì 24 luglio, a Palermo per lo sciopero nazionale dei trasporti. Il personale dell'Amat, annunciano le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uilt -Uil, aderiscono alla prima azione di sciopero nazionale proclamata dalle rispettive federazioni nazionali dei sindacati.

Il personale di movimento incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 9 alle ore 13, con il rientro delle vetture in autoparco. Il personale di tutti gli impianti fissi e servizi ausiliari sciopera nelle ultime 4 ore del proprio turno di lavoro. La protesta è stata organizzate dai sindacati dei trasporti per dare sostegno alla piattaforma unitaria di proposte 'Rimettiamo in movimento il Paese' indirizzata al governo. Il 24 luglio lo sciopero riguarda tutti i trasporti tranne il trasporto aereo che sciopererà il 26 luglio.