Sicurezza: Salvini a M5S, 'Lega non molla, ora ok a tutto pacchetto emendamenti'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Le pressioni della Lega e le mie sono servite, Fico ha riammesso alcuni emendamenti che vanno ad aiutare la Polizia, emendamenti 'segati' dai Presidenti delle commissioni del M5S. Evidentemente hanno differenze di vedute, ma non mi interessa. La metà degli emendamenti è stata riamessa, ora manca l'altra metà dell'opera: i vigili del fuoco non possono vivere di pacche sulle spalle". Così in una diretta Facebook Matteo Salvini interviene sulla vicenda degli emendamenti al dl sicurezza.

"Mi auguro che il buon senso prevalga - prosegue - come Lega non molliamo finché non ci sarà il pacchetto completo. Siamo testoni, ma gli italiani ci pagano lo stipendio per quello, per fare il bene dell'Italia, dunque vediamo di recuperare la metà degli emendamenti che manca. La Lega non molla".