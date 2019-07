Sicurezza: Sibilia-Valente, 'Fico corretto e imparziale, basta polveroni'**

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "È stato il Presidente Fico a riammettere gli emendamenti dichiarati inizialmente inammissibili per questioni tecniche, dimostrando grande imparzialità e correttezza". Lo dichiarano in una nota i sottosegretari Carlo Sibilia e Simone Valente a margine delle Commissioni riunite Giustizia e Affari Costituzionali.

"Il Presidente ha rispettato le procedure ed è così riuscito a tenere insieme gli interessi di tutti i gruppi parlamentari. Quindi inutile alzare polveroni e diffondere panico strumentale attaccando le istituzioni. La polizia di stato vedrà garantito l'aumento dei buoni pasto e nuovi fondi per l'equipaggiamento. E grazie al voto all'unanimità dei gruppi parlamentari è stato riammesso anche il tema che riguarda i vigili del fuoco. Non c'è bisogno di nessuna scorrettezza o forzatura per ottenere il miglior risultato possibile", concludono.