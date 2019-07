Porti: Trapani ha il suo nuovo 'Fast Ferry Terminal' (2)

(AdnKronos) - L'attività dell'AdSp, ha assicurato Monti, non si fermerà qui. "Stiamo lavorando per i dragaggi, per il salpamento del Ronciglio, per la manutenzione complessiva dello scalo e per la sistemazione dell’esistente stazione marittima - ha aggiunto - Faremo tutto, ancora una volta, a modo nostro, cioè con attenzione ai tempi. Non me ne vorranno i latinisti per l’audace rivisitazione di una famosa citazione che faccio mia: 'Primum facere, deinde comunicare'. Perché, ne sono convinto, non si costruisce una reputazione con ciò che si intende fare ma con ciò che si fa".