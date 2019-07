Calcio: Orlando presenta bando per il nuovo Palermo (2)

(AdnKronos) - Il Bando prevede anche una clausola sociale per la salvaguardia dei lavoratori che attualmente lavorano con l'attuale concessionario dello Stadio Barbera. La solidità finanziaria dovrà essere supportata da adeguate attestazioni rilasciate da istituti finanziari di livello almeno nazionale. "Nella valutazione delle offerte che arriveranno - ha detto il sindaco - ho chiesto di essere accompagnato da Leonardo Guarnotta, la cui storia professionale e la cui ben nota passione per il calcio e i colori rosanero sono una garanzia per tutti noi".

Fra i criteri di valutazione positiva saranno considerati il coinvolgimento nella compagine sociale di soggetti diversi da società che detengono il controllo effettivo di squadre di calcio militanti nei campionati di serie A, B e C; l’impegno a promuovere immediatamente una sottoscrizione popolare di azioni o quote della società, esistente o costituenda, per una percentuale pari ad almeno il 10% del capitale sociale; le modalità di coinvolgimento dell’amministrazione comunale nell’attività di controllo di gestione della società.