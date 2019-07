Calcio: sindaco Palermo, 'momento buio, costruire nuova storia calcististica'

Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - "La storia del calcio a Palermo ha visto momenti molto belli ma oggi siamo assistendo ad uno dei momenti peggiori. Per questo la nuova società avrà come primo compito quello di ricostruire un clima di fiducia e di passione fra i tifosi, motivo per cui valuteremo positivamente l'avvio di azionariato popolare. Per noi è fondamentale che la città esca da un periodo troppo lungo e troppo buio, costruendo dalle fondamenta una nuova storia calcistica e di passione".

Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando durante la presentazione alla stampa dell'avviso pubblico per l'individuazione della società che dovrà gestire il nuovo Palermo.

"Sarà importante che la nuova società si chiami Palermo - ha detto Leonardo Guarnotta, scelto dal sindaco per coadiuvarlo nella valutazione delle offerte - e che possa aiutarci a portare in alto i colori della squadra facendola arrivare nel più breve tempo possibile lì dove merita e cioè in serie A".