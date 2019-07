Lega: Marcucci, 'Salvini pessimo avvocato, M5S per commissione annacquata'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Salvini sarà anche un ottimo agitatore delle folle, come avvocato difensore è un disastro. Ignorare il ruolo, le presenze ed i rapporti del suo ex portavoce Savoini diminuisce la sua credibilità. Ci dica piuttosto se la norma del decreto Crescita sulle donazioni dall'estero ha favorito qualche fondazione di sua conoscenza?". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

"A Salvini serve una commissione specifica -sottolinea- per dimostrare l'estraneità della Lega in quella che sembra a tutti gli effetti una trattativa con gli uomini di Putin. Una commissione che possa approfondire questo caso specifico, e non una annacquata come vorrebbero i 5 stelle, per provare a salvare un'altra volta il loro amico ed alleato del Carroccio".