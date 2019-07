Intesa Sanpaolo affianca il Jova Beach Party

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - È l’amore per il genio italiano, anch’esso espressione del Made in Italy nel mondo, la ragione che motiva Intesa Sanpaolo ad affiancare il Jova Beach Party avviato in questi giorni a Lignano Sabbiadoro e che ci accompagnerà durante l’estate in 17 tappe per concludersi a Viareggio il prossimo 31 agosto. Un evento con diversi appuntamenti già sold out, per il quale ogni tappa vedrà la realizzazione di un villaggio itinerante alla scoperta delle spiagge italiane – con un detour speciale sulle Dolomiti - con ospiti sempre diversi per ogni data, consolle per dj set, artisti e un main stage che ospiterà in fascia serale il concerto di Lorenzo Jovanotti.

Sarà presente anche Intesa Sanpaolo, come main sponsor di questa lunga festa itinerante che coinvolgerà un vastissimo pubblico, per rinnovare il proprio affiancamento agli italiani in tutti i momenti importanti, quelli legati alle dinamiche di investimento e di risparmio così come quelli legati allo svago e al divertimento spensierato. Personale riconoscibile della Banca sarà presente in tutti gli appuntamenti con hostess e steward in divisa Intesa Sanpaolo e potrà intrattenere il pubblico nel pre-concerto con un gioco instant win che regala un gadget personalizzato a ricordo del tour. Tra il pubblico inoltre, i vincitori dei biglietti messi in palio a maggio da Intesa Sanpaolo attraverso la piattaforma Reward. I canali social del Gruppo Intesa Sanpaolo saranno a disposizione dei fan per racconti e immagini dal vivo: post e stories su Facebook e Instagram a cura di Intesa Sanpaolo infatti, regaleranno l’emozione live del Jova Beach Party anche a chi non è presente con materiali e foto esclusive per ciascuna tappa.

E, dulcis in fundo, sarà presente in tre delle tappe del Jova Beach Party 2019 anche Vittorio Brumotti, l'inviato di 'Striscia' in bicicletta che, con il suo 'Fai Brumotti per l'Italia' grazie anche al supporto del Fondo per l’Ambiente Italiano e di Intesa Sanpaolo, ha compiuto un viaggio in bicicletta con diretta social su 17 tappe e 1.600 chilometri che lo ha visto per il secondo anno consecutivo alla scoperta dell'Italia più bella. La vicinanza a un pubblico sempre più ampio e l’obiettivo di offrire un contributo ulteriore al Paese, oltre a quello economico e finanziario, motivano il Gruppo Intesa Sanpaolo ad affiancare i talenti più importanti del panorama artistico italiano.