Sicurezza: Sibilia, 'poche chiacchiere, portato a casa risultato'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Sono contento che all'atto dell'approvazione di questo decreto i poliziotti avranno un aumento dei buoni pasto da 4 a 7 euro, che i vigili del fuoco avranno un incremento dei fondi per la retribuzione del personale e che finalmente multeremo e sequestreremo le navi a chi manca di rispetto alle forze dell'ordine italiane. In queste ore non mi sono infilato in nessuna polemica inutile o polverone ma, insieme al Movimento 5 Stelle, e con la collaborazione degli organi istituzionali della Camera dei deputati e gli altri gruppi politici, abbiamo lavorato senza sosta e senza far chiacchiere solo per portare a casa il risultato". Così il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.

"Questo decreto - continua l'esponente M5S - è stato anche l'occasione per dare un'accelerata precisa alla riforma della Polizia locale, per la quale abbiamo presentato una legge delega proprio ieri in Consiglio dei ministri. Sarà occasione per fornire risorse e strutture dedicate alla formazione degli agenti, riconoscere l'evoluzione del ruolo dal 1985 ad oggi e garantire le giuste tutele a tutto il comparto". E conclude: "Ringrazio la serietà dei presidenti delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera e plaudo alla correttezza della presidenza della Camera che, nonostante sia stata bersaglio di inutili attacchi, inopportuni e fuori luogo, ha consentito di ottemperare alle esigenze di tutte le forze politiche. Ai tempi di quando il Movimento 5 Stelle era all'opposizione, non eravamo abituati ad un ruolo di garanzia così ben interpretato".