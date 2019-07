Difesa: Di Maio a Lega, 'accelerare su rappresentanza sindacale militari'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Qualche tempo fa la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto ad avere tutele sindacali per tutte le forze armate" e "in base a quella sentenza in commissione Difesa, già da troppo tempo, si sta discutendo una proposta di legge 5 Stelle che finalmente garantisce le tutele minime di rappresentanza di tutti i corpi militari. Ma ad un certo punto l'iter di questa legge si è fermato perchè in commissione siamo rimasti un po' soli". Lo die Luigi Di Maio in diretta Fb.

"Tu puoi istituire tutte le tutele sindacali del mondo ma se poi per vedersi riconoscere un diritto, i militari debbono andare davanti a un giudice amministrativo è come non dare quel diritto. Devono poter andare davanti a un giudice del Lavoro ordinario e su questo abbiamo visto tutti i partiti contro il Movimento, affossando queta legge".

"Ora questo tema non è più rinviabile perchè stiamo parlando di migliaia di persone e lo dico alla Lega, perchè è un obiettivo della maggioranza, credo momento di accelerare questa legge"