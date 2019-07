Pd: Renzi, 'prepariamoci e torneremo al governo'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "L'algida sobrietà ci ha condannato a sconfitta. Dopo il referendum abbiamo perso la voce. Io voglio capire come abbiamo fatto a perdere e come torniamo a vincere. Loro magari si romperanno prima del previsto e noi intanto prepariamoci per bene, non perdiamo neanche un giorno, e torneremo a governare il Paese". Lo dice Matteo Renzi all'iniziativa a Milano sulle fake news.

"E' semplicissimo dire -aggiunge- che è tutta colpa del caratteraccio di Renzi, non è problema di carattere ma di politica anche perchè il caratteraccio di Renzi non cambia. "Noi le cose le abbiamo fatte ma siamo stati così autolesionisti da non inserirle in un racconto complessivo".

"Noi non eravamo forti, bravi e fighi perchè non basta essere forti, bravi e fighi bisogna anche saper raccontare quello che si fa. E perchè non si è fatto? Perchè non tutti ci credevano, c'era una parte dei nostri che non ci credeva, troppo impegnata -conclude- a riprendersi la Ditta e a dirci che non eravamo di sinistra".