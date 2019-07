Lega: Parrini, 'grazie Renzi per aver citato battaglia su 49 mln e Russiagate'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Grazie di cuore a Matteo Renzi. Grazie per aver citato con forza nell'incontro in corso a Milano la mia battaglia parlamentare per ottenere chiarezza sui torbidi rapporti della Lega col denaro, dai 49 milioni al Russiagate. È una battaglia di giustizia e di trasparenza che riguarda l'intero Pd e che proseguiremo con tutte le nostre energie finché non avremo risposte. Piaccia o non piaccia alla Casellati e a Salvini e a tutti quelli che vogliono ostacolarci. #AvantiTutta". Lo scrive Dario Parrini su Fb.