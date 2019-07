Fisco: Di Maio, 'ok flat tax ma no scherzi a italiani'

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Sulla Flat Tax non solo è sì, ma facciamola anche prima di settembre se il piano della Lega è già pronto. Basta che aiuti le famiglie normali e non si facciano scherzetti agli italiani. Per anni abbiamo avuto governi che davano 1 e toglievano 10. Il gioco delle tre carte no, ma sono fiducioso". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.