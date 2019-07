Manovra: Bellanova, 'Di Maio contro sindacati per Siri? M5S zerbini'

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Siri siede al tavolo convocato da Salvini con le organizzazioni sindacali e Di Maio al posto di chiedere come mai un senatore indagato per corruzione si trova lì, se la prende con i sindacati. Tutto pur di non disturbare la Lega. E si arrabbiano anche se li chiamano zerbini". Lo scrive Teresa Bellanova su twitter.