Maltempo: Coldiretti Padova, grandine e bombe d'acqua devastano le coltivazioni (2)

(AdnKronos) - “Abbiamo già richiesto l’intervento di Avepa, affinchè effettui i dovuti controlli e, nel caso del superamento del 30% del danno, chieda alla Regione l’apertura dello stato di calamità", dichiara il Direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini.

Ma i danni non sono soltanto questi: un’estate da dimenticare, per l’agricoltura in generale, e anche per quella padovana, che deve fare i conti con le mutazioni climatiche sempre più evidenti, con l’adozione di misure d’emergenza, fattore che aumenta ulteriormente i costi di produzione e gli oneri burocratici, e con la presenza di insetti infestanti, come la cimice asiatica, che sta colpendo con particolare durezza le aziende dedite al biologico, produttrici di frutta, specie di mele e pere: “Queste realtà non hanno la possibilità di difendersi utilizzando i prodotti convenzionali – conclude il Direttore Antonini -, e stanno registrando un danno che, in molti casi, arriva anche al 90%, con prodotti ortofrutticoli che non hanno neppure più le caratteristiche per poter entrare nella filiera della trasformazione”.