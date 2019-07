Lega: E.Letta, 'mai tanti 'vaffa' da account anonimi, che puzza di bruciato...'**

Il biglietto Atm a due euro, milanesi divisi sul rincaro

Milano, 15 lug. (askanews) - Milanesi divisi sul rincaro del biglietto dell'Atm, il trasporto pubblico locale, che proprio oggi è passato da 1,50 a due euro. In molti lo ritengono un male necessario per garantire un buon servizio, che mette d'accordo un po' tutti. "Io non ho la macchina e vivo a Milano perfettamente coi mezzi pubblici. Le ragioni che ha dato il sindaco sono chiare. Milano ha ...