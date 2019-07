M5S: entro venerdì decisione probiviri su De Vito, tempi dettati da Statuto (2)

(AdnKronos) - "Dal momento che De Vito era senza accesso alla posta elettronica -prosegue il post- abbiamo dovuto attendere la sua uscita di prigione per potergli materialmente notificare nuovamente l’avvio del procedimento e rendere effettivo il suo diritto di difesa (10 giorni per far pervenire giustificazioni). Abbiamo potuto notificare l'avvio il 9 luglio".

"Quindi, trascorsi dieci giorni", ovvero entro venerdì 19 luglio, "i Probiviri emaneranno i provvedimenti disciplinari del caso. Questo lo diciamo per trasparenza, per correttezza e perché il Movimento 5 Stelle agisce subito, mentre gli altri, quelli che non espellono nemmeno i sindaci coinvolti in casi aberranti su bambini, criticano noi".