Sanità: Zaia, 'in Veneto mancano 1380 medici, servono risorse per poterli pagare di più'

Padova, 16 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo il grosso problema della mancanza di medici: per in Veneto stiamo parlando di 1.380 medici che mancano. Nell'ultimo concorso per i posti in pronto soccorso abbiamo bandito un concorso per 81 posti, e si sono presentati in tre". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi a margine dell'inaugurazione di una nuova struttura sanitaria dell'Azienda Zero a Padova.

"Io sono convinto che i medici, così come gli insegnanti devono essere pagati di più, ma ci devono mettere nella condizioni di poterli pagare di più: avere risorse e norme che ci aiutino a farlo", ha sottolineato.