La vicenda di Pamela Prati diventa un film

(AdnKronos) - Il "Pratigate", la vicenda più intricata della televisione italiana che ha visto protagonisti Pamela Prati e l'immaginario imprenditore Mark Caltagirone, non è ancora finito. Dopo il libro, su cui sta lavorando l'agente della Prati Eliana Michelazzo - anche lei coinvolta nell'affaire -, arriva anche il film. Lo riferisce il giornale di gossip Novella 2000, la pellicola si intitola "Mark Caltagirone: una storia italiana" ed è diretta da Gianni Ippoliti, conduttore di "Detto Fatto" e "Sabato in". La prima proiezione arriverà il 23 luglio, durante le giornate internazionali del cinema lucano a Maratea.

Per la precisione si tratta di un corto, che nasce - come riferisce Ippoliti a Novella 2000 - dall'esigenza di soddisfare il pubblico ora che la trasmissione di Barbara D'Urso, che ha trattato la storia finora, è in pausa estiva. In effetti, nella pellicola ci sarà posto anche per la conduttrice, interpretata da Elisa Bartolotti.

Pamela Prati e Mark Caltagirone saranno a loro volta impersonati da Fabiana Latini e Massimo Di Carlo. Pare che nel corto, di produzione indipendente, l'imprenditore americano avrà un volto nonostante non sia mai stato possibile mostrarlo nella realtà.

Dopo oltre sei mesi di misteri e tradimenti, l'obiettivo sarà quello di svelare tutti i retroscena rimasti finora nell'ombra.