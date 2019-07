Roma: Rizzetto (Fdi) cerca Rayane, 'disposto a pagargli libri'

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Un tweet per cercare Rayane, il ragazzino di 11 anni che, nel corso dello sgombero di Primavalle, ha portato via con sé i libri di scuola e quelli che il papà vende a un banchetto di antichità a Porta Portese. "Sono disposto a pagare i libri di scuola per quel ragazzo della foto dello sgombero a Roma - scrive il deputato di Fdi su Twitter - in funzione del fatto che la cultura è di basilare importanza. Se qualcuno mi ci mette in contatto, ringrazio".