RdC: in Veneto in arrivo 142 navigator, a settembre i primi 'patti per il lavoro' (2)

(AdnKronos) - “Solo tre regioni, il Veneto, l’Emilia Romagna e la Toscana, al momento sono pronte a partire con la seconda fase del reddito di cittadinanza, relativa alla stipula dei ‘patti per il lavoro’ – dichiara Donazzan - L’arrivo dei navigator rappresenta un ulteriore supporto, sicuramente utile per la gestione del reddito di cittadinanza, ma non determinante rispetto al piano di potenziamento della rete dei Centri per l’Impiego già intrapreso dalla Regione. Quest’anno Veneto Lavoro sta provvedendo ad assumere con procedure concorsuali 171 operatori con diversi profili professionali, la maggior parte dei quali inerenti la figura di operatore del mercato del lavoro. E prevediamo di ampliare la dotazione organica del sistema dei servizi pubblici per l’impiego portandola dagli attuali 406 dipendenti a 524 dipendenti a tempo indeterminato entro il 2021”.

“La qualità del modello veneto – prosegue l’assessore - dei servizi pubblici per il lavoro, che spaziano da Garanzia Giovani all’erogazione dell’assegno per il lavoro, dal collocamento mirato alla proposta delle work experience e dei programmi territoriali di coesione per lavori di pubblica utilità, dall’erogazione degli ammortizzatori sociali all’orientamento nei confronti di inoccupati e disoccupati, è universalmente riconosciuta e testata dai 140 mila disoccupati che ogni anno si rivolgono agli sportelli dei Cpi. Di questi il 40% è interessato da almeno una misura di politica attiva, mentre un ulteriore 10% beneficia dei diversi incentivi all’assunzione. I Centri per l’Impiego, grazie alla stretta interconnessione con la rete delle agenzie private per il lavoro e con i centri di formazione accreditati, sono i punti nevralgici di una rete di orientamento, supporto, accompagnamento e ricerca personalizzata che consente al Veneto di registrare il tasso di disoccupazione più basso d’Italia, pari al 6,3%, paragonabile in Europa a quello della Germania”.