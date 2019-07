Rom: sindaco Treviso, 'ricognizione campi sarà ben accolta dai cittadini'

Treviso, 17 lug. (AdnKronos) - "Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva promesso questa azione e l’ha portata avanti con grande coerenza. Non solo mi trova assolutamente d’accordo, ma penso anche che tale ricognizione dei campi rom, autorizzati e abusivi, sarà ben accolta dai cittadini. Non vedo nulla di male nell’idea di un censimento che chiederei al Ministro Salvini di allargare a tutti noi". Così all'Adnkronos il sindaco di Treviso Mario Conte commenta la circolare del Ministro dell’Interno con cui sia chiede ai Prefetti una "relazione sulla presenza di insediamenti rom, sinti e camminanti" in Italia.

"Inoltre, a dirla tutta, i cittadini sono già ampiamente censiti tramite codice fiscale, controlli incrociati sui conti correnti, utenze e quant’altro, motivo per cui ritengo giusto andare a controllare e monitorare, nel rispetto delle normative vigenti e dei diritti della persona tutti quegli insediamenti in cui, spesso e volentieri, si verificano situazioni di degrado e illegalità", sottolinea.

"Da parte nostra, proseguiremo nelle operazioni di controllo capillare degli immobili per contrastare i fenomeni di abusivismo, sovraffollamento e degrado oltreché di verifica dei requisiti di assegnazione degli alloggi Erp", conclude.